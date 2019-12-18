Рейс до Сабетты из Тюмени задержали более чем на восемь часов

В Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании "Ямал" в порт Сабетта, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться в 7.35, однако он был перенесен на 16.00.

"Это заказной рейс, это не регулярный. Поэтому авиакомпания вправе задерживать рейсы. По какой причине - это уже решение авиакомпании", - прокомментировали в пресс-службе Рощино.

В авиакомпании "Ямал" пояснили, что рейс YC 9745 является чартерным и перенос был осуществлен по согласованию с заказчиком