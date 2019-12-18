04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале мужчину, который зарезал пятерых человек, признали психически невменяемым

На Южном Урале следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Нязепетровска.

Мужчина в начале мая этого года в одном из частных домов города с ножом напал на людей - его жертвами стали четверо взрослых и один 4-летний ребенок.

После поимки подозреваемого оказалось, что нападение он совершил в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Позднее с мужчиной была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина является психически нездоровым человеком.

Сейчас уголовное дело направлено в суд - сторона обвинения просит отправить злоумышленника на принудительное лечение.

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На Южном Урале мужчину, который зарезал пятерых человек, признали психически невменяемым

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Теги: Нязепетровск, убийство, мужчина, психически невменяемый, принудительное лечение



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