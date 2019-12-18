04 Октября 2020
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талон, продуктовая карточка (2015) | Фото:

Власти Кузбасса опровергли информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты

Власти Кузбасса опровергают информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты.

Местные СМИ сообщили, что работникам некоторых угольных предприятий выдают продуктовые карточки номиналом в тысячу рублей.

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что это не так.

По его словам, членам профсоюзного актива АО "Шахта "Заречная", шахтоучастка "Октябрьский" и АО "Шахта "Алексиевская" ежегодно к Новому году дарят подарочные наборы. В этом году их заменили сертификатами супермаркетов "Ярче" номиналом 1000 рублей, написал Панов в своем аккаунте в Instagram, добавив, что никакого отношения к зарплате эти карточки не имеют.

Напомним, в ноябре 53 рабочих шахтоучастка "Октябрьский" отказались выходить на работу, пока им не погасят долги по зарплате. В сентябре всем работникам "Октябрьского" не выплатили 13,767 млн рублей.

Участок входит в состав шахты "Заречная", которая находится в конкурсном производстве. ООО "Угольная компания "Полысаевская" с лета 2018 года выводит шахту из кризиса.

Ранее сообщалось, что покупателя на шахту "Заречная" в городе Полысаево Кемеровской области, которая в рамках банкротства юрлица выставлена на продажу единым лотом, определят до 23 декабря 2019 года.

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Власти Кузбасса опровергли информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты

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Теги: шахтеры, продуктовые карточки, кузбасс



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