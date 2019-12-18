"Нужно идти в суд": в свердловской прокуратуре дали советы тем, кого не взяли на работу из-за дискриминации

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

"Нужно идти в суд": в свердловской прокуратуре дали советы тем, кого не взяли на работу из-за дискриминации

В прокуратуре Свердловской области рассказали, что делать, если необоснованно отказали в приеме на работу. В надзорном ведомстве объяснили, что можно смело подавать на такого работодателя в суд.
Читайте также:

Как пояснила старший помощник прокурора области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева, человек, которому было отказано в трудоустройстве, может потребовать от работодателя сообщить причину отказа. При этом требование должно быть оформлено в письменной форме, как и причины отказа. По закону, свой письменный ответ работодатель обязан дать в течение семи рабочих дней.

"Если в причинах такого отказа будут присутствовать дискриминационные ограничения, то гражданин вправе обратиться в государственную инспекцию труда, органы прокуратуры или в суд. В случае, если будет установлен факт дискриминации, то виновные подлежат административной ответственности по статьям 5.27 или 5.62 КоАП РФ, либо уголовной ответственности за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина по статье 136 Уголовного кодекса РФ, либо по статье 145 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Все зависит от конкретных обстоятельств", - рассказала Вероника Гурышева.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Она добавила, что гражданин вправе обратиться в суд с иском о признании отказа в приеме на работу незаконным, потребовать возмещения материального ущерба и компенсацию морального вреда.

"Вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в заключении трудового договора, решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств, имеющихся в деле. Но в любом случае, бремя доказывания наличия дискриминации при приеме на работу лежит на истце - таковы требования статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ", - заключила представитель прокуратуры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нужно идти в суд": в свердловской прокуратуре дали советы тем, кого не взяли на работу из-за дискриминации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, работа, дискриминация, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети