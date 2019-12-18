"Нужно идти в суд": в свердловской прокуратуре дали советы тем, кого не взяли на работу из-за дискриминации

В прокуратуре Свердловской области рассказали, что делать, если необоснованно отказали в приеме на работу. В надзорном ведомстве объяснили, что можно смело подавать на такого работодателя в суд.

Как пояснила старший помощник прокурора области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева, человек, которому было отказано в трудоустройстве, может потребовать от работодателя сообщить причину отказа. При этом требование должно быть оформлено в письменной форме, как и причины отказа. По закону, свой письменный ответ работодатель обязан дать в течение семи рабочих дней.

"Если в причинах такого отказа будут присутствовать дискриминационные ограничения, то гражданин вправе обратиться в государственную инспекцию труда, органы прокуратуры или в суд. В случае, если будет установлен факт дискриминации, то виновные подлежат административной ответственности по статьям 5.27 или 5.62 КоАП РФ, либо уголовной ответственности за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина по статье 136 Уголовного кодекса РФ, либо по статье 145 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Все зависит от конкретных обстоятельств", - рассказала Вероника Гурышева.

Она добавила, что гражданин вправе обратиться в суд с иском о признании отказа в приеме на работу незаконным, потребовать возмещения материального ущерба и компенсацию морального вреда.

"Вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в заключении трудового договора, решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств, имеющихся в деле. Но в любом случае, бремя доказывания наличия дискриминации при приеме на работу лежит на истце - таковы требования статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ", - заключила представитель прокуратуры.