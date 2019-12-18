К 2023 году планируется благоустроить около 50 парков и скверов Перми

К 2023 году планируется благоустроить около 50 парков и скверов города. В этом году разработаны проекты 15 из них. Это, например, сквер Уральских добровольцев, площадь у гостиницы "Урал", парк на улице Макаренко и другие, в том числе в отдаленных районах города.

Создание комфортной городской среды – одна из первостепенных задач, стоящих перед администрацией Перми. Ежегодно в городе благоустраивают места массового отдыха, которые становятся все более многофункциональными и удобными для жителей. Появляются зоны для проведения массовых мероприятий, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок, обновляются пешеходные дорожки и скамейки. Ранее городские власти обозначили подход к благоустройству парков – возвращение исторического облика знаковым местам, обустройство новых, а затем наполнение их современным содержанием и насыщение культурной жизнью. Такой логики благоустроительных работ придерживались и в 2019 году.

Количество городских скверов в этом году увеличилось – жители микрорайона Владимирский теперь могут прогуляться по пешеходным дорожкам, а дети поиграть на новой детской площадке в сквере рядом с домом по улице Краснополянской, 12.

Также были благоустроены сквер им. Олега Новоселова, бульвар по улице Маяковского, сквер по проспекту Парковый, 66, а также бульвар по улице Геологов, Театральный сад, сквер у ДК "Урал", сквер у ДК им. Чехова, сквер у ДК Кирова и ряд других объектов.

Например, в сквере им. Олега Новоселова появились новые лавочки, урны, обновлены пешеходные дорожки, выполнено устройство нового бесшовного резинового покрытия, установлены спортивные тренажеры, игровой комплекс для детей.

В этом году стартовал масштабный проект благоустройства бульвара Советской армии. Первые изменения жители увидят уже к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, к тому моменту планируется завершить благоустройство площади у танка с устройством архитектурной подсветки постамента. В рамках капремонта бульвара Советской Армии планируется восстановить оба фонтана – сейчас работает только один. Освещение будет предусмотрено на всей территории бульвара и выполнено в четырех разных типах. На протяжении всего бульвара планируется высадить порядка 60 новых деревьев и около 80 кустарников и многолетних растений. Также будут установлены скамейки и урны.

Также в этом году началось комплексное преображение Комсомольского проспекта. В этом году завершается благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской. К 300-летию города на Комсомольском проспекте будут отремонтированы проезжая и бульварная части, появятся новые скамейки, урны и торшерные опоры освещения. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы установят люки в зверином стиле, на них будет размещена голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Также по историческим чертежам будет воссоздано чугунное ограждение, которое является визитной карточной Комсомольского проспекта. Весной на участке высадят липы-крупномеры из московского питомника, их высота будет достигать 5-6 метров.

"Я хорошо помню, что когда-то было на Комсомольском проспекте – это деревянные домики и огороды. Сегодня это комфортное пространство как для проживания, так и для отдыха горожан. Это заслуга не только нашего поколения, но и тех, кто занимается этим сейчас – городских властей. Очень приятно, что сейчас в нашем городе существует тенденция к сохранению исторического облика города, но нужно понимать, что у каждого времени есть свое понятие об истории – именно поэтому так важны реновации. Это то, что сейчас происходит на эспланаде, мы построили ее в свое время, а теперь она снова благоустраивается для жителей города. Тоже можно сказать и о набережной", - отметил заслуженный строитель Российской Федерации, главный инженер управления капитального строительства Пермского горисполкома в 1970-1980-х годах Михаил Плеханов.

Кроме того, в этом году продолжилось масштабное благоустройство таких крупных мест массового отдыха, как набережная и эспланада. В День города на набережной открылась инклюзивная игровая площадка, которая уже стала излюбленным местом отдыха детей и родителей, на завершающей стадии находится строительство спортивной площадки. Точками притяжения здесь станут спортивная и воркаут площадка, беговая дорожка. Основная часть спортивного модуля уже подготовлена – почти закончено устройство беговой дорожки, сделаны площадки для тренажеров. В следующем году запланирована установка оборудования.

Эспланада – уникальное общественное городское пространство, которое является точкой притяжения людей во время праздничных мероприятий, при ее благоустройстве применяется комплексный подход. В этом году на участке от улицы Попова до Законодательного собрания был открыт фонтан и новые качели, также были построены холмы, где расположатся кафе, установлены малые архитектурные формы. В следующем году благоустройство 68 квартала продолжится, а затем работы будут проводиться и в 66 квартале. Планируется привести городскую эспланаду к единому стилю и выделить несколько трансформируемых зон для удобства и комфорта жителей всех возрастов: обустроить игровую зону, территорию тихого отдыха.

"За последние годы город заметно преобразился. Появилось много уютных, освещённых и благоустроенных мест, где можно отдохнуть молодежи, погулять с семьёй. Приятно прогуляться с ребенком по новой набережной или городской эспланаде. Многие теперь назначают там свои встречи. Хочется, чтобы благоустройство города продолжилось на радость пермякам и гостям города", - подчеркнул руководитель Пермского регионального отделения российских студенческих отрядов Алексей Блюмин.

Важной частью благоустроительных работ является озеленение территорий. В этом году в городских парках и скверах, а также вдоль улично-дорожной сети во всех районах города высажено порядка 14 тысяч молодых деревьев и кустарников.

Напомним, сейчас количество мест отдыха в Перми составляет 105. К 2023 году их число планируется увеличить до 113. Места отдыха должны быть комфортными и удобными для разных групп населения. Поэтому при реализации работ по благоустройству должно быть предусмотрено многофункциональное зонирование территории: зоны для проведения массовых мероприятий, культурно-просветительские зоны, спортивные зоны, зоны отдыха и прогулок, игровые зоны. При этом парки и скверы должны подходить для круглогодичного использования.

Всего в период 2019-2023 годов планируется благоустроить около 50 парков и скверов, например, парк культуры и отдыха "Балатово", сквер им. Субботина на улице Чкалова и другие. В этом году проделана важная работа по разработке проектно-сметной документации в отношении 15 парков и скверов.

В число этих объектов вошли сквер Уральских добровольцев, территория перед гостиницей Урал, сквер на улице Калгановской в микрорайоне Вышка-1. Также запроектирован сквер в микрорайоне Кислотные дачи на улице Генерала Черняховского, где ранее не было благоустроенной зеленой территории. Проведены работы, связанные с разработкой парка на улице Макаренко от бульвара Гагарина до развязки улиц Тургенева и Уинской.