СМИ: Губернатор Артамонов уйдет в Совфед после отставки

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, Артамонов возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Евгения Бушмина, который скончался в начале октября.

Как сообщалось ранее, Артамонов может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов. Отмечалось, что 11 губернаторов из 17, чьи полномочия заканчиваются в следующем году, имеют высокие шансы на отставку.

Артамонов является главным долгожителем среди глав этих 17 регионов - он занимает пост с 2000 года.