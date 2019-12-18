На Среднем Урале поезд из Алапаевска насмерть сбил 16-летнюю девушку

Транспортные следователи выясняют обстоятельства гибели девушки в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось рано утром 17 декабря на 48-м километре 9-го пикета станции Адуй Свердловской железной дороги. Пригородным поездом "Алапаевск - Екатеринбург" была смертельно травмирована 16-летняя девушка.

Сейчас начата проверка. Следственными органами уже проведен осмотр места происшествия и жилья погибшей. Также опрошены работники локомотивной бригады и родственники девушки.