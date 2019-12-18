04 Октября 2020
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Политика В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

В "короткую" осеннюю сессию Госдума рассмотрела 200 законов

Госдума собралась на последнее в этом году пленарное заседание. Завтра депутаты будут смотреть пресс-конференцию Владимира Путина, а после разъедутся на региональную неделю - будут работать со своими избирателями в субъектах Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.
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"До конца заседания нам надо рассмотреть 29 законопроектов в третьем чтении и один законопроект во втором чтении, - рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. - Седьмая осенняя сессия короткая, но мы выйдем на принятие 200 законов по ее итогам. А всего 530 законов за 2019 год. На рассмотрении находится 1079 законов".

Он заметил, что львиная доля работы в эту сессию пришлась на рассмотрение бюджета, а также отругал "ряд отраслевых министерств, которые в минувшую сессию не только не подготовили законопроекты, но и не внесли подзаконные акты"

Спикер упомянул о "практически завершенном" создании законодательных полей. Например, в сфере долевого строительства. По мнению Володина, принятые законопроекты должны фактически свести на нет существование обманутых дольщиков. "Мы постарались оказать помощь и тем, кто уже стал обманутым дольщикам. Начались выплаты. В октябре мы приняли закон, позволяющий распространить эти выплаты и на членов ЖСК", - заметил депутат. Он заметил, что из-за промедления правительства дольщики не смогли получить выплаты с 1 октября этого года, необходимые документы были подписаны только в декабре.

Володин отдельно упомянул о законе о виноградарстве и виноделии, который будет рассматриваться сегодня во втором чтении. "Понятно, что сама эта отрасль существовала и в царское время, и в советское время развивалась. Но так получилось, что в конце 80-х погубили виноградники и производство в борьбе с пьянством. Сейчас до 80% виноматериалов в России – это импорт", - заметил Вячеслав Володин. По его словам, от принятия закона очень много зависит, об эффективности его можно будет судить спустя непродолжительное время.

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В "короткую" осеннюю сессию Госдума рассмотрела 200 законов

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Теги: госдума, законы, вячеслав володин



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