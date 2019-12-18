04 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
пожар, пожарные (2012) | Фото: Накануне.RU

"Пацаны выкинули в мусоропровод сигарету" в детской больнице Перми произошел пожар

В Перми этой ночью произошел пожар в городской детской клинической больнице №3. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Загорелся мусоропровод: пацаны решили поджечь сигарету и выкинуть с пятого этажа вниз по мусоропроводу, в итоге бак загорелся и пошел ужасный угарный газ, эвакуации не было, все быстро потушили. Но в больнице не работают пожарные датчики и пришлось вызывать пожарных самим!" - говорится в группе "Подслушано Пермь".

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили загорание мусора в мусоропроводе. Информацию о возможном поджоге не подтвердили и не опровергли. В ведомстве заявили, что проводится проверка, причины пожара устанавливаются, и потому сказать наверняка, из-за чего произошло возгорание, пока нельзя.

пожар в детской больнице, МЧС, пожарные(2019)|Фото: vk.com/podslushanoperm

"Отрабатываются все версии", - ответили в ведомстве.

Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал.

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"Пацаны выкинули в мусоропровод сигарету" в детской больнице Перми произошел пожар

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Теги: пожар в детской больнице, МЧС, пожарные



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