В Челябинске утвердили новую структуру мэрии

В Челябинске утвердили новую структуру городской администрации. Соответствующее решение было принято на заседание городской думы.

У главы Челябинска Натальи Котовой будет восемь заместителей. При этом упраздняется должность первого заместителя главы города и вводится должность заместителя по городской среде.

Как отметили Наталья Котова, в последние года Челябинск подвергался критике за городскую среду, поэтому было принято решение о введении новой должности.

"Он будет решать вопросы комплексного развития городской среды, которое объединит в себе благоустройство, внешний облик, включая наружную рекламу. Должны быть выработаны единые подходы к развитию города", — подчеркнула она.

Комитет градостроительства и архитектуры разделили на два ведомства. Теперь есть управление градостроительных разрешений, которое будет заниматься подготовкой разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, и управление архитектурно-градостроительного проектирования. Управление дорожного хозяйства преобразуется в комитет дорожного хозяйства. Комитет экономики города преобразуется в управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям.

В мэрии появятся два новых управления по координации деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, и по работе с обращениями граждан и организаций.

Напрямую главе Челябинска будут подчиняться комитет финансов, контрольно-ревизионное управление, управление информационной политики и мобилизационный отдел.