Последнее в году заседание Госдумы началось с одиночных пикетов из-за муковисцидоза

Последнее в этом году пленарное заседание Госдумы началось с одиночных пикетов у стен нижней палаты парламента. Активисты из числа родственников детей, больных муковисцидозом, призывают власти быстрее принять законопроект о незарегистрированных лекарствах. Сегодня документ будет рассматриваться в третьем чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нам перестали выписывать лекарства под торговым наименованием, перестали их закупать", - рассказывает мама одного из больных детей Марина Филатова. По ее словам, один из импортных препаратов, необходимых для ежедневного употребления, заменили отечественным. "Мы попали в капкан импортозамещения", - жалуется женщина.

Митинги проходили и накануне. "Вопрос (о взаимозаменяемости лекарств и о незарегистрированных лекарствах – прим. ред.) очень политизирован в СМИ. Принимаемые поправки определяют юридическое положение незарегистрированных лекарственных средств", - заявил вчера член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров, и тут же добавил: "У стен Госдумы сейчас идет митинг по поводу этого законопроекта, поэтому не надо поспешных решений".

Законопроектом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Проектом закона уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Предлагаемый к принятию документ много критиковали. Например, в письме-отзыве Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) говорится: "Законопроект предлагает введение избыточных административных инструментов регулирования с риском снижения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".