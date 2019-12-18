04 Октября 2020
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Николай Цуканов встретился со студентами УГМУ (2019) | Фото: Накануне.RU

В УрГЭУ заявили, что не собираются отчислять африканских студентов из-за гепатита В, но болезнь подтвердили

В Уральском государственном экономическом университете прокомментировали ситуацию с возможным отчислением студентов.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что несколько иностранных студентов из Африки якобы собираются отчислить из вуза из-за подозрения на гепатит B. Утверждалось, что по заключениям врачей они не заразны и могут продолжать обучение и жить в общежитии, но их уже выселили и хотят отчислить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, данная информация не соответствует действительности.

"Студенты УрГЭУ, вне зависимости от гражданства, проживают в общежитиях и обучаются на равных условиях, дискриминации по состоянию здоровья не подвергаются. Вопрос об отчислении и выселении из общежития студентов в связи с выявленными маркерами гепатита В не поднимается", - заявили в вузе, добавив, что при заселении в общежития все студенты проходят обязательный медицинский осмотр.

Уральский государственный экономический университет, УрГЭУ(2017)|Фото: urfodu.ru

Если же возникают подозрения на наличие какого-либо социально-опасного заболевания, то для исключения риска заражения других студентов данная категория обучающихся размещается в специально оборудованном изолированном помещении, которое имеется в университете.

Тем не менее, в вузе официально подтвердили, что у иностранного слушателя подготовительного факультета действительно обнаружили гепатит В. Ему предоставили отдельное жилье, сейчас он проходит лечение, после чего сможет вернуться к учебе.

"В настоящее время процесс обучения студентов Уральского государственного экономического университета проходит в обычном режиме", - заключили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, недавно к ректору УрГЭУ приходили из полиции. Силовиков интересовали студенты Якова Силина.

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В УрГЭУ заявили, что не собираются отчислять африканских студентов из-за гепатита В, но болезнь подтвердили

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Теги: УрГЭУ, студенты, гепатит, отчисления



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