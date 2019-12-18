Задержанная во Внуково партия метадона на 6 млрд рублей принадлежала ООН

Изъятая в аэропорту Внуково крупная партия метадона, следовавшая транзитом из Германии в Таджикистан, была предназначена для помощи в лечении зависимым от потребления запрещенных веществ людям.

Груз был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане, но с неверной маркировкой.

Как сообщил РИА Новости представитель Программы развития ООН, организация находится в контакте с российскими властями для решения вопроса.

В начале декабря сотрудники российской таможни задержали в московском аэропорту крупную партию незадекларированного наркотического вещества метадон.

Отмечалось, что найденные емкости были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом.

Как сообщила пресс-служба ФТС, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд до 6 млрд рублей.

Метадон находятся в списке запрещенных к использованию веществ в РФ.

В прошлом ввести метадоновую терапию героиновых наркоманов Россию призывали некоторые международные организации. Однако российские власти заявляли, что использование метадонового замещения гарантирует наркоману смерть в течение года – полутора лет после начала этой терапии.