04 Октября 2020
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Слишком долго живут: российским пенсионеркам помогут деньгами умершие мужчины

В 73 из 85 регионов России регионов женщинам не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты пенсий. Для покрытия дефицита будут использоваться пенсионные отчисления мужчин, считают аналитики компании FinExpertiza, на исследование которой ссылается Лента.Ру.

Аналитики пришли к выводу, что дефицит у женщин возникает, в частности, из-за разницы между объемами отчисления и использования пенсионных средств. Это обуславливается более ранним, по сравнению с мужчинами, выходом на пенсию и большей средней продолжительностью жизни. В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые "недоиспользованные" пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.

Аналитики подсчитали, что средняя российская женщина будет получать пенсию в течение 22,6 лет, объем выплат за это время составит порядка 3,83 млн руб. Это на 175 тысятыс. Руб. больше, чем сумма ее отчислений в Пенсионный фонд. В некоторых регионах, например, в Ингушетии, женщины на пенсии получат сумму, почти в два раза превышающую их пенсионные отчисления. Москвички, наоборот, смогут использовать свои пенсионные отчисления лишь на 65,83%.

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Слишком долго живут: российским пенсионеркам помогут деньгами умершие мужчины

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Теги: пенсия, смертность, продолжительность жизни



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