04 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
правительство дума ханты-мансийского автономного округа-югра (2003) | Фото: Накануне.ru

Назначен новый руководитель департамента социального развития Югры

Губернатор Наталья Комарова утвердила нового главу департамента социального развития, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, в число претендентов на этот пост входили первый заместитель директора окружного ведомства Тереза Пономарева (в настоящее время исполняет обязанности руководителя ведомства), заместитель директора департамента социального развития Югры – начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, начальник филиала центра социальных выплат в Нижневартовске Анастасия Золотухина, директор методического центра развития социального обслуживания Сургута Элевтерия Иосифова, начальник социального кинозала "Галерея кино" в Сургуте Оксана Третьякова.

17 декабря губернатор подписала постановление о назначении на этот пост Терезы Пономаревой. В должность она вступает 18 декабря.

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Назначен новый руководитель департамента социального развития Югры

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Теги: департамент социального развития Югры, конкурс, кандидаты



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