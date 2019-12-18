Назначен новый руководитель департамента социального развития Югры

Губернатор Наталья Комарова утвердила нового главу департамента социального развития, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, в число претендентов на этот пост входили первый заместитель директора окружного ведомства Тереза Пономарева (в настоящее время исполняет обязанности руководителя ведомства), заместитель директора департамента социального развития Югры – начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, начальник филиала центра социальных выплат в Нижневартовске Анастасия Золотухина, директор методического центра развития социального обслуживания Сургута Элевтерия Иосифова, начальник социального кинозала "Галерея кино" в Сургуте Оксана Третьякова.

17 декабря губернатор подписала постановление о назначении на этот пост Терезы Пономаревой. В должность она вступает 18 декабря.