04 Октября 2020
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Общество Пермский край
(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В Прикамье ветхие дома будут расселять в малоэтажные новостройки - проект КРПК стал приоритетным

Проект строительства соцжилья в Пермском крае получил статус "приоритетного инвестиционного" - малоэтажные дома из современных материалов будут возводиться в 12 территориях региона по инициативе Корпорации развития Пермского края. В рамках проекта будет возведено до 37 тыс.кв. м качественного жилья с отделкой "под ключ" и умными технологиями.

Всего предполагается построить 960 жилых помещений - дома высотностью 2-4 этажа. Дома будут возводиться с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже "В" - то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже. Жилье будет подключено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования,​ в том числе для детей. Общий объем инвестиций около 1,5 млрд рублей, проект позволит создать 400 рабочих мест. Срок реализации - до марта 2022 года, но КРПК рассчитывает закончить уже в сентябре 2021. Жилье у КРПК выкупит правительство Прикамья для расселения ветхого фонда в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Глава Прикамья​ Максим Решетников​ отметил амбициозность заявленных сроков строительства и попросил уточнить, нет ли рисков, что на возведение домов в каких-то территориях не найдется подрядчиков. Гендиректор КРПК Игорь Ведерников пояснил, что участки под строительство предполагается формировать пакетами. В них будут собраны как рентабельные, так и низкорентабельные участки, что в совокупности даст прибыть от реализации построенного жилья. В проекте будут участвовать Бардымский, Большесосновский муниципальные районы, Верещагинский, Красновишерский, Осинский, Оханский, Чайковский, Соликамский городские округа, а также Губаха, Пермь, Краснокамск и Кунгур.​ Именно в этих территориях сосредоточено 75% всего аварийного жилого фонда Пермского края.

Как пояснил зампред правительства Пермского края Михаил Сюткин,​ один из ключевых вопросов,​ который возникает у многих регионов, в том числе у Прикамья,​ при реализации программы расселения – это качество жилья или отсутствие нового жилого фонда в муниципалитетах. Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества жилого фонда – это позволит повысить качество жилья для переселения в Пермском крае.

Отметим, Пермский край является третьим регионом страны по объему аварийного жилья. 749 тыс. кв.м. жилищного фонда Пермского края признано аварийными и подлежащими расселению, в переселении нуждаются 46 тысяч человек в 37 муниципальных образованиях. В планах на этот год в обей сложности расселить 90 тысяч кв. м. жилья. Таким образом, за год из аварийного фонда в безопасное жильё переехали 3,5 тыс. человек, более 2 тыс. человек получили жильё на год раньше.

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В Прикамье ветхие дома будут расселять в малоэтажные новостройки - проект КРПК стал приоритетным

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Теги: расселение ветхого и аварийного жилья, новостройки



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