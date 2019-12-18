04 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму вносят закон о "шашечках", который будет регулировать работу такси

В Госдуму сегодня могут внести законопроект о регулировании таксомоторных перевозок. Документ, в частности, может обязать водителей такси иметь российские права. Также может появиться розыгрыш лицензий на право осуществления перевозок на аукционе, а агрегаторы могут обязать нести равную с перевозчиками ответственность.
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Законопроект вносит группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером СовФеда Андреем Турчаком, передает РБК.

Вот самые важные положения документа:

- Разрешение на осуществление перевозок легковым такси смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане;

- Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений;

- Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров. Он сможет проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр дистанционно с помощью телемедицины;

- Легковое такси должно иметь на боковых поверхностях кузова цветографическую схему ("шашечки"), оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова должен соответствовать установленной гамме, если подобное требование существует в конкретном субъекте страны;

- В каждом субъекте местным законом может устанавливаться максимальное количество легковых такси, но оно не может составлять менее 30 на каждую 1 тыс. жителей этого региона. Если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превысит максимальный показатель, разрешения будут разыгрывать на аукционе;

- В России будут вести реестр такси и служб заказа такси — агрегаторов;

- Службы заказа такси будут нести солидарную ответственности за действия перевозчиков.

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В Госдуму вносят закон о "шашечках", который будет регулировать работу такси

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Теги: госдума, законопроект, такси, агрегаторы такси, контроль, андрей турчак



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