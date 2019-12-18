В Челябинске садовода, выстрелившего из обреза в председателя СНТ, признали невменяемым

В Челябинске садовода, который выстрелил из обреза в председателя СНТ, признали невменяемым. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, конфликт между мужчинами тянулся длительное время из-за сноса незаконной постройки возле дома садовода, инициатором которого был председатель СНТ. 28 августа днем садовод взял обрез ружья и отправился к пострадавшему. В ходе конфликта, он выстрелил в председателя СНТ. Пострадавший получил серьезное ранение в область грудной клетки.

Установлено, что мужчина незаконно переделал хранившееся у него двуствольное длинноствольное ружье в самодельный двуствольный обрез, пригодный к стрельбе патронами 20 калибра.

Обвиняемый по решению суда был заключен под стражу.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мужчину невменяемым.

"Наказание за указанные запрещённые уголовным законом общественно-опасные деяния предусмотрено в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.