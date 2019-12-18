04 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
скорая помощь, реанимация (2018) | Фото:Накануне.RU

В Канске полиция случайно спасла младенца: отравленного ребенка нашли без сознания при расследовании кражи бензопилы

В Красноярском крае полицейские, расследовавшие кражу бензопилы, спасли годовалого ребенка.

В дежурную часть ОВД от жителя Канского района поступила информация о краже бензопилы. Следственная группа, выехавшая на место происшествия, установила причастность к хищению имущества ранее судимого 30-летнего односельчанина заявителя. Полицейские выяснили, что подозреваемый находится у приятеля в Канске, где задержали его, изъяли похищенный инструмент и возбудили по факту кражи уголовное дело.

В доме у друга подозреваемого, как оказалось, в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. 23-летняя мать детей была на работе, за детьми присматривал ее нетрезвый сожитель.

"В ходе осмотра комнат инспектор обнаружил мальчика 2018 г.р., лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ребенку скорую медицинскую помощь, приняли меры по приведению его в чувства и срочной госпитализации. В настоящее ребенок находится в больнице, жизни и его здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются причины, повлекшие отравление несовершеннолетнего и обстоятельства случившегося. Ведется проверка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого полицейского главка.

Старших детей женщины (трех и четырех лет) полицейские изъяли и отправили в центр семьи "Канский". В отношении женщины собран материал о привлечении ее к административной ответственности.

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В Канске полиция случайно спасла младенца: отравленного ребенка нашли без сознания при расследовании кражи бензопилы

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Теги: полиция, оставление в опасности, спасение, ребенок, расследование, кража



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