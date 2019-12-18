На Среднем Урале опять остаются нерасследованными масштабные вырубки деревьев

На Среднем Урале не могут расследовать очередные масштабные эпизоды вырубки деревьев.

Согласно материалам судебных разбирательств, сотрудниками ГКУ СО "Алапаевское лесничество" в период с 2016-2017 г.г. выявлены незаконные рубки на землях лесного фонда (квартал 4-6 урочище ПСХК "Толмачевский"), составлены протоколы о лесонарушении и начислен ущерб в общем размере 6 млн 596 тыс. руб. При этом составлены ведомости перечета деревьев и схемы размещения незаконных рубок.



Материалы были направлены в МО МВД России "Алапаевский" с заявлением о возбуждении уголовного дела и установлении виновных лиц. По результатам рассмотрения заявлений возбуждено девять бесфигурнатных уголовных дел, в том числе по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере и кражи в крупном размере (в случае рубки леса на землях сельхозназначения данное деяние квалифицируется как кража – хищение госсобственности в виде лесных насаждений). Однако впоследствии дела были приостановлены из-за неустановления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

"Вечерние ведомости" пишут, что в 2015 году Михаил Мелкозеров зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство, а рубка произошла не участке, арендованном им. Издание отмечает, что Мелкозеров, по мнению полиции, оказался к произошедшему никак непричастен. Арендатор известен тем, что попробовал свои силы в политике, заявился кандидатом в депутаты думы муниципального образования "Алапаевское" в качестве самовыдвиженца, но получил отказ в связи с тем, что не указал ранее имевшуюся судимость, а все 14 подписей избирателей оказались недействительными.

Накануне.RU сообщало о другом вопиющем случае незаконной рубки деревьев, которая произошла в 2017 г. в Первоуральском городском округе. За три недели было вырублено почти 500 деревьев в селе Новоалексеевском, при этом прибывшие на место по звонку местных жителей полицейские не предотвратили рубку. В дальнейшем незаконность рубки признала прокуратура, однако УМВД по Первоуральску расследованием практически не занималось, в итоге дело было передано в СКР и оперативно расследовано. По одному эпизоду (около 100 деревьев) в 2018 г. был осужден условно житель Первоуральска Максим Ездаков, по второму дело застопорилось на почти три года, в этот раз установить нарушителей никак не могла транспортная полиция. На днях стало известно, что в Уральской транспортной прокуратуре было утверждено обвинительное заключение по этому уголовному делу, однако в отношении некоего 30-летнего жителя Алтайского края, при этом размер ущерба, нанесенного Росимуществу, оказался снижен (по сравнению с данными прокурорской проверки и материалами уголовного дела) с 4 млн руб. до 650 тыс. руб., а объем незаконно срубленной древесины - с около 400 деревьев до около 100. Замеченный жителями села (выступившими свидетелями по делу) на месте рубки по второму эпизоду и практически в тот же период Ездаков, по мнению следствия, тоже оказался непричастен.

Отметим, что недавно свердловские правоохранители отчитались о больших успехах в борьбе с "черными лесорубами".