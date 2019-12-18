04 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Ксения Ерохина (2019) | Фото: Поисковый отряд &quot;ПРОРЫВ&quot;

В Свердловской области нашли пропавшую многодетную мать из Среднеуральска

В Свердловской области нашли пропавшую жительницу Среднеуральска, которая исчезла 14 декабря.

Напомним, разыскивалась 27-летняя Ксения Ерохина. Известно, что у молодой женщины несколько детей, последнего она родила совсем недавно.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", Ксения найдена. Она жива.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что несколько дней она жила у знакомого, ее нашли в состоянии алкогольного опьянения в комнате одного из общежитий. По его данным, криминальным действиям женщина не подверглась, а перед уходом из дома Ксения поссорилась с мужем.

полиция, МВД, отдел(2018)|Фото: Накануне.RU

"Предлагала мужу вернуться в Крым, а он, по некоторым данным, правдивость которых в данный момент проверяется, не хотел этого делать. Таким образом, ссора могла стать поводом для срыва и ухода из дома", - отметил полковник Горелых.

Полицейские опросили женщину обо всех обстоятельствах. Теперь ее могут осудить по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

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В Свердловской области нашли пропавшую многодетную мать из Среднеуральска

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Теги: женщина, мать, розыск, Среднеуральск



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Ранее 17.12.2019 09:10 Мск В Свердловской области пропала многодетная мать

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