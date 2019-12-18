Смартфоны в России подорожали в среднем на тысячу рублей - ритейлеры

Объем продаж смартфонов в России почти не изменился за год – по оценкам разных ритейлеров, он вырос примерно на 1%. В абсолютных числах это примерно 30 млн устройств, проданные за 470 млрд руб., пишет РБК.

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По оценке МТС, лидером российского рынка по числу проданных смартфонов в 2019 году был Huawei (32,7% объема продаж с учетом бренда Honor). За ним идут Samsung (28,5%) и Apple (9,7%). В денежном выражении лидером остается Apple (30,3%), за ним идут Samsung (29,3%) и Huawei (25,6%).

Средняя стоимость смартфона в России в этом году возросла с 15,6 тыс. до 16,6 тыс. руб., оценили в МТС. В 2019 году россияне отдавали предпочтение более дорогим моделям с тремя и более объективами. В "Связном" оценили среднюю стоимость смартфона в 2019 году в 16,8 тыс. руб.