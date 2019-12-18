Екатеринбург попал в тройку по высоте главной новогодней елки в РФ

В России составлен рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России на Новый год.

Как сообщили Накануне.RU в "ТурСтат", главная елка Екатеринбурга откроется 27 декабря.

В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними ёлками входят Красноярск (высота 55 м), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).

При этом, новогодние деревья в Москве и в Уфе - живые ели.