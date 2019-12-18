В Генштабе не видят предпосылок для крупномасштабной войны в ближайшие десятилетия

Предпосылки для начала крупномасштабной войны в период до 2050 года отсутствуют.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил России. Однако, как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сегодня обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. Это объясняется стремлением некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным странам, "в том числе с использованием силовых методов".

Герасимов не стал исключать возникновения кризисных ситуаций, которые могут перерасти в конфликт большого масштаба.

Начальник Генштаба отметил, что оборонный потенциал РФ как сейчас, так и в будущем будет поддерживаться на достаточном уровне для отражения агрессии против Москвы любого масштаба и из любой среды, сообщает ТАСС.

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил ранее председатель комитета начальников штабов американских ВС Джозеф Данфорд.

По словам военного, США долгое время не считали Россию противником в космосе, но теперь космос стал пространством для серьезного противостояния.

Данфорд уточнил, что Северная Корея, Россия, Китай и Иран развили потенциал в космосе, который угрожает американцам.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий. По словам Рогозина, медленно, но верно все идет к этому.

Напомним, президент США поручил Пентагону приступить к формированию нового для страны рода войск - ВКС, которые, по его словам, станут отдельным, шестым видом американских вооруженных сил.