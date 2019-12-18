ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском включили в стратегический план развития столицы Урала

В Екатеринбурге на заседании координационного совета стратегического развития в перечень стратегических проектов стратегического плана развития города до 2030 года включили проект Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта создания уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали, по поручению главы города Александра Высокинского координирующую работу по проектам будет вести комитет по экономике.

Один из крупнейших инфраструктурных проектов Урала приведёт к формированию третьей по величине агломерации в России и откроет жителям новые возможности трудоустройства и самореализации.

Ранее Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) выпустило распоряжение о подготовке документации по планировке и межеванию территории под строительство уральской ВСМ "Челябинск - Екатеринбург".

Росжелдором утверждено соответствующее техническое задание. В соответствии с Градостроительным кодексом уведомление о распоряжении, подписанном 3 июля, в течение 10 дней должно быть направлено главам муниципалитетов, через которые пройдет магистраль: речь о главах Екатеринбурга, Белоярского, Арамильского, Сысертского городского округа Свердловской области, Каслинского, Сосновского, Кунашакского, Красноармейского муниципального района Челябинской области.