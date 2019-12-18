В Карелии 31 декабря будет выходным днем

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое переносит выходной день с 28 декабря на 31 декабря.

Изменения касаются чиновников и сотрудников учреждений, финансируемых из бюджета.

Губернатор порекомендовал главам муниципальных образований принять аналогичные решения, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня в 2019 году - с 31 декабря на 28 декабря.

Однако далеко не всех свердловчан устроил перенос рабочего дня на субботу. Они писали губернатору в соцсети, выражая свое недовольство из-за того, что приходится менять все планы.