04 Октября 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: zastavkin.com

Матвиенко обратилась к Орешкину с просьбой снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила министра экономического развития Максима Орешкина поддержать цветоводов страны в их просьбе к кабмину снизить НДС для отрасли.

По словам Матвиенко, с 1 января 2020 года для цветоводов вводится НДС в 20%, при этом доля отечественного рынка в отрасли составляет только 17%. "Это серьезная отрасль, не губите ее на корню, они уже и так загибаются", - попросила Матвиенко министра, сообщает РИА "Новости".

Ранее Национальная ассоциация цветоводов предложила сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20% до льготной ставки 10% и повышения таможенной пошлины для импортных цветов до 15% с 5%.

Ранее Орешкин сообщил, что освобождение малоимущих семей в России от уплаты налога на доходы физических лиц было бы "позитивно для экономики". Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов высказался о предложении освободить малоимущих от НДФЛ. По его словам, нужно взвесить все плюсы и минусы, и проанализировать, как это скажется бюджетах регионов.

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Матвиенко обратилась к Орешкину с просьбой снизить НДС на цветы

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Теги: Матвиенко, Орешкин, НДС, цветы



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