Боярский признался, что стал озлобленным

Актер Михаил Боярский признался, что стал "ворчливым и озлобленным" человеком.

По его словам, он не воспринимает современный мир. "Я оказался консерватором… Мне безумно жалко того, что мы потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре", - сказал артист.

Он признался, что ему трудно воспринять современные тенденции в искусстве, как и влияние новых технологий на жизнь и человеческие отношения в целом, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в октябре Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Mercedes артиста заметили припаркованным на встречной полосе в Санкт-Петербурге. Как говорят горожане, автомобиль выехал с Большой Конюшенной улицы и после разворота припарковался на Невском. На видео попал Боярский, который отходил от своего автомобиля.

"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас", — сказал Боярский после вопросов журналистов.