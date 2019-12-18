"Кванториум" приедет к сельским школьникам Югры с новыми технологиями

Три высокотехнологичных автопоезда, в которых дети из отдаленных деревень и поселков смогут изучать робототехнику и прототипирование, появятся до 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сообщили РИА Новости в департаменте образования и молодежной политики региона.

Каким будет мобильный технопарк

Мобильный технопарк "Кванториум" будет создан в ХМАО на базе регионального молодежного центра и охватит программами дополнительного образования детей из отдаленных деревень Нефтеюганского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. Предполагается, что в нем будут работать педагоги Югры, прошедшие специальную переподготовку.

В мобильном "Кванториуме" будут учиться не менее тысячи детей в год и три тысячи детей будут участвовать в мероприятиях. Кроме того, педагоги мобильного и стационарных технопарков городов Радужный, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск будут сопровождать детей дистанционно. Это позволит включать детей в проектные команды школьников, обучающихся в "Кванториуме" на постоянной основе.

Точки роста: как IT-образование стало доступным сельским школьникам

Автопоезд будет оснащен специальным учебным оборудованием для программ технической направленности VR/AR, IT, Аэро, Хайтек, а также для уроков технологии. Мобильный технопарк будет адаптирован к условиям работы при низких температурах. Оборудование будет закуплено в 2020 году.

Как это будет работать

Работа мобильного "Кванториума" будет проходить по следующей схеме: бригада педагогов на автопоезде приедет в деревню, в местной школе развернет лаборатории по робототехнике, VR, IT и другим специальностям. Школьники впервые увидят 3D- принтеры, квадрокоптеры, станки для лазерной резки и очки виртуальной реальности.

В течении двух недель, очно, подготовленные педагоги будут не просто знакомить школьников с работой оборудования, а создавать реальные проекты и прототипы. Но на этом образовательный процесс не остановится, после завершения очной программы педагоги продолжат заниматься с детьми онлайн.

Эксперты рассказали, какой будет школа будущего

После завершения обучения школьники будут со своими проектами принимать участие в разных конкурсах и олимпиадах, таких как "Шаг в будущее", "Олимпиада НТИ", "Кванториада", "Юниквант", "WorldSkills Junior" и других.

"Мы понимаем, что дать детям потрогать технологии и бросить их после этого просто несправедливо, и это не тот результат, которого мы хотим достичь. Наша задача – вытащить ребенка дальше, на конкурсные мероприятия, на Олимпиаду НТИ или WorldSkills, дать ему возможность профессионально сориентироваться в мире цифровых навыков. Поэтому мы продумываем дальнейшее сопровождение школьников, обучаем команду", – рассказал РИА Новости начальник отдела развития детских технопарков "Кванториум" АУ "Региональный молодежный центр" Андрей Сакаро.

Югорские "Кванториумы" сегодня

Уже сегодня ХМАО может похвастаться самой большой сетью "Кванториумов" в стране. Стационарные детские технопарки функционируют в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Радужном и Югорске. В следующем году планируется открытие шестой инновационной площадки в Нижневартовске.

Свыше 2500 югорских школьников занимаются в технопарках на постоянной основе. Еще 40 тысяч приходят в "Кванториумы" на мастер-классы, дни открытых дверей и хакатоны. Юные инженеры стали победителями и призерами профильных соревнований региона и России.

технопарк Кванториум



Воспитанник "Кванториума" г. Нефтеюганска Даниил Новоселов принял участие в Третьей всекорейской детской научной конференции "Юный исследователь" в Сеуле.

"Это был наш совместный проект с Ольгой Бережной из "Кванториума" Барнаула. Мы работаем над созданием нейроинтерфейса для коррекции гиперреактивности у детей. В этот раз мы представили только теоретическую модель и сами исследования, в следующем году нас ждут уже с прототипом", – рассказал он.

Всего в Нефтеюганске можно изучать семь образовательных направлений, "квантумов". Столько же – в Ханты-Мансийске. В целом же в Югре представлены 10 из 13 возможных квантумов. В ближайшие годы еще более тысячи сельских школьников получат к ним доступ.