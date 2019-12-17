АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода

АО "Транснефть – Сибирь" 17 декабря 2019 года ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) в г. Тюмени.

В торжественной обстановке президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев дал команду на запуск нового комплекса в работу. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ В.С. Осьмаков, губернатор Тюменской области Александр Моор, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников.

Реализация проекта велась в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК), который был подписан в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО "Транснефть – Сибирь". Объем инвестиций составляет порядка 3 млрд рублей.

Производственный комплекс ТРМЗ обеспечит организации системы "Транснефть" продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

Нового комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением (машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины, роботизированный сварочный комплекс). Структура цеха и его наполнение технологическим оборудованием позволит реализовать непрерывный цикл производства, а также внедрять перспективные разработки.

Серийное производство на площадке комплекса начнется с 2020 года, С учетом новых мощностей на ТРМЗ планируется выпускать 8 600 тонн металлоконструкций в год. Номенклатура производимой продукции ТРМЗ, которая сегодня насчитывает 1,8 тыс. наименований, увеличится на 310 единиц.

Таким образом, продолжается планомерное наращивание выпускаемого в Российской Федерации высококачественного оборудования в соответствии с масштабной программой импортозамещения, реализуемой ПАО "Транснефть".

ТРМЗ увеличит производство оборудования для очистных сооружений и выпуск продукции для работ в болотистой местности. Возрастет выпуск специализированного оборудования для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, запасных частей и комплектующих магистральных и подпорных насосов.

Вся продукция ТРМЗ будет использоваться организациями системы "Транснефть" при проведении технического перевооружения и модернизации объектов трубопроводного транспорта.

С учетом принципов энергосбережения ПАО "Транснефть" при строительстве комплекса использованы энергоэффективные технологии. В том числе, в цехах установлено светодиодное освещение, в качестве дополнительного источника электроснабжения используется фотоэлектрическая станция (солнечная электростанция), установленная на кровле складского комплекса. Для обогрева производственных помещений применяются газовые инфракрасные излучатели.

Открытие нового производство внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие региона. Объем налогов АО "Транснефть – Сибирь" к уплате до 2025 года, за период действия контракта, планируется в размере 337,7 млн рублей. С вводом в эксплуатацию нового комплекса на ТРМЗ дополнительно создано 200 рабочих мест.

Ремонтно-механический завод - подразделение АО "Транснефть – Сибирь", снабжающее организации системы "Транснефть" продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Завод основан в 1977 году.

Тюменский ремонтно-механический завод осуществляет деятельность по двум основным направлениям. Завод выпускает продукцию для обеспечения потребностей АО "Транснефть – Сибирь" и организаций системы "Транснефть" в запасных частях, оборудовании для капитального ремонта и реконструкции объектов трубопроводного транспорта. Кроме того, ТРМЗ выполняет техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт механо-технологического, энергетического, теплотехнического, метрологического оборудования и оборудования КИПиА.

С 2011 по 2017 год на ТРМЗ была выполнена реконструкция сварочно-монтажного цеха, литейного участка, построены открытый склад металлопроката, открытый склад хранения готовой продукции, реконструирован участок изготовления тары, построена рентгенографическая лаборатория. Освоено производство оборудования для обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, оборудование очистных сооружений производственно-бытовых и хозяйственно-бытовых сточных вод.

В 2018 году завершена реконструкция механического цеха, в рамках которой приобретено технологическое оборудование, в том числе 16 высокотехнологичных станков с числовым программным управлением. Внедрено оборудование для литейного производства: печь емкостью до 1000 кг и комплекс формовочного оборудования по технологии альфа-сет.

Освоен выпуск запасных частей и комплектующих магистральных и подпорных насосов российского производства для перекачки нефти и нефтепродуктов, выпускаемых в рамках программы импортозамещения на заводе АО "Транснефть Нефтяные Насосы" в г. Челябинске.