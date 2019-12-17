03 Октября 2020
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Общество В России
Николай Цуканов встретился со студентами УГМУ (2019) | Фото: Накануне.RU

Иностранным студентам российских вузов разрешат подрабатывать

Госдума в первом чтении приняла поправки к положению об иностранных гражданах, разрешающие трудоустройство в России иностранных студентов российских вузов, передает корреспондент Накануне.RU.

Представляя поправки депутатам, глава комитета ГД по образованию Вячеслав Никонов вспомнил легендарного персонажа – Шурика из "Операции "Ы", который "больше работал, чем учился". Также парламентарий отметил, что на ближайшие годы стоит задача удвоить в стране количество иностранных студентов (например, в МГУ уже 25% студентов – иностранцы), а от себя добавил пожелание – "воспитывать в России элиту для стран СНГ". По его мнению, этому будет способствовать разрешение для иностранных студентов на официальное трудоустройство в России. Авторы закона предполагают, что студенты будут трудоустраиваться не на полный рабочий день и преимущественно в каникулярное время.

"Речь может идти (потенциально) о том, что примерно четверть студентов-иностранцев будет трудоустроено", - рассказал Никонов. В абсолютных числах (для всей России) трудоустроиться могут около 60 тыс. человек.

Если студент-иностранец будет отчислен по какой-либо причине, то он потеряет право и работать, и прибывать на территории России, отметил Никонов. Он добавил, что иностранные студенты едва ли создадут проблемы на рынке труда для российских "коллег".

Депутаты предложили ко второму чтению обезопасить законопроект с точки зрения миграционного законодательства, чтобы по визам студента в упрощенном порядке не трудоустраивались обычные трудовые мигранты.

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Иностранным студентам российских вузов разрешат подрабатывать

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Теги: иностранные студенты, подработка, поправки, вузы



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