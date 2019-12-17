Трое подростков сбиты на пешеходном переходе в Тюмени

Трое 15-летних подростков попали под колеса "Мерседеса" на нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 32 по Широтной в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

По предварительным данным, 41-летняя водитель иномарки не пропустила школьников, потому что, двигаясь в среднем ряду, не заметила пострадавших вовремя из-за большегруза, который находился справа от нее.

В аварии пострадали две девочки и мальчик, они одноклассники, учатся в школе №70. Школьника медики "скорой помощи" осмотрели на месте, двух девочек доставили в больницу. По предварительным данным, дети получили ушибы и ссадины ног.