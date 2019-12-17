03 Октября 2020
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Экономика В России
коллаж, экономика, рост, Россия, промышленность, АПК, сельское хозяйство, завод, рабочий, деньги (2016) | Фото: Накануне.RU

Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 10%

В течение ноября суммарная задолженность по заработной плате в России увеличилась на 10,2% и достигла 2,91 млрд руб., сообщает Росстат.
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Поскольку число работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по зарплате, выросла всего на 0,9% (сейчас их 43,1 тыс. чел.), то задолженность просто накапливается по проблемным предприятиям. Так, 2,88 млрд, т.е. 99%, не выплачены из-за отсутствия собственных средств.

38% от всей задолженности приходится на предприятия обрабатывающей промышленности, 20% - строительство, 15% - добычу полезных ископаемых.

Из всех федеральных округов резко выделяется Уральский, где задолженность по зарплате составляет всего 1,5% от общероссийской. Наибольшая задолженность в Северо-Западном и Центральном округах, где числится половина всей задолженности по стране.

Любопытно, что вся задолженность по зарплате по вине федерального бюджета (19,2 млн) приходится на Московскую область. "Лидерами" по задолженности являются Санкт-Петербург и Москва, на которые приходится 20% от общероссийской задолженности.

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Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 10%

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Теги: задолженность по зарплате, зарплата



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