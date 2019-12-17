Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене.

Как передал телеканал Samaa, такое решение вынесла коллегия специального суда. Двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания.

В марте 2014 года суд предъявил официальное обвинение в государственной измене бывшему президенту Пакистана генералу Мушаррафу.

Обвинения связаны с тем, что в 2007 году Мушарраф, будучи президентом, ввел на территории страны чрезвычайное положение, значительно расширившее его полномочия.

Сам Мушарраф свою вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал "беспочвенными". В том же году на бывшего президента страны было совершено покушение. В результате происшествия обошлось без жертв.

В 2016 году 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. По версии следствия, он скрывается от правосудия.