03 Октября 2020
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Политика За рубежом
Первез Мушарраф, бывший президент Пакистана (2013) | Фото:delate.info

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене.

Как передал телеканал Samaa, такое решение вынесла коллегия специального суда. Двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания.

В марте 2014 года суд предъявил официальное обвинение в государственной измене бывшему президенту Пакистана генералу Мушаррафу.

Обвинения связаны с тем, что в 2007 году Мушарраф, будучи президентом, ввел на территории страны чрезвычайное положение, значительно расширившее его полномочия.

Сам Мушарраф свою вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал "беспочвенными". В том же году на бывшего президента страны было совершено покушение. В результате происшествия обошлось без жертв.

В 2016 году 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. По версии следствия, он скрывается от правосудия.

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Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

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Теги: первез мушарраф, пакистан



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