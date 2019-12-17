03 Октября 2020
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Общество В России
горожане россияне екатеринбуржцы народ (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Россияне стали лучше относиться к США и Евросоюзу, но хуже – к Китаю – Левада-центр

Россияне стали гораздо лучше относиться к США. С начала 2019 года до 19 ноября число тех, кто "очень хорошо" относится к Штатам, выросло на 5% (до 7%), число тех, кто "в основном хорошо" относится к этому государству, увеличилось на 17% (до 40%). В то же время стало меньше россиян, которые относятся к США "в основном плохо" (их теперь 26%) и "очень плохо" (таких в ноябре было 15%). Опрос проводил "Левада-центр".

На 16% выросло количество наших соотечественников, которые "в основном хорошо" относятся к Евросоюзу – до 45%.

Разнонаправленная динамика в отношении к Китаю: "очень хорошо" относится к КНР 16% респондентов (+7% к началу 2019 года), "в основном хорошо" относятся к этой стране 56% россиян (-5% к началу года).

Опрос проведен 21 – 27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Россияне стали лучше относиться к США и Евросоюзу, но хуже – к Китаю – Левада-центр

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Теги: левада-центр, россияне, дружелюбие, отношение к сша, ес



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