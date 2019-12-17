03 Октября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2019) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Мегионнефтегаз" в 2020 году направит на соцпроекты в Югре 100 млн рублей

"Славнефть-Мегионнефтегаз" и правительство ХМАО договорились о продолжении сотрудничества в социально-экономической сфере. Генеральный директор предприятия Михаил Черевко и губернатор Наталья Комарова подписали соглашение на 2020–2024 годы, в котором закреплены намерения по совместному решению актуальных для региона задач.

Как сообщили Накануне.RU в компании, нефтяники берут на себя обязательства по повышению эффективности геологоразведочных работ и увеличению объемов инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы, внедрению инноваций и передовых технологий в области изучения недр, добычи и транспортировки углеводородов, развитию промышленного и научного потенциала Югры.

На социальные проекты в 2020 году "Мегионнефтегаз" направит не менее 100 млн рублей. Средства пойдут на мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, организацию детского отдыха, проведение спортивных соревнований, укрепление материально-технической базы школ и детских садов. Кроме того, в деревне Вата Нижневартовского района продолжится строительство культурно-образовательного центра, а в селе Локосово Сургутского района завершится монтаж всесезонной спортивной площадки. 

"Многолетнее сотрудничество "Мегионнефтегаза" и правительства Югры базируется на взаимной заинтересованности в стабильном развитии региона. Отлаженный механизм взаимодействия с окружными и муниципальными властями обеспечивает высокую эффективность социальных инвестиций компании. Мы участвуем в реализации действительно необходимых для округа проектов, способствуем созданию комфортных условий в городах и поселках, повышению качества жизни югорчан", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Предприятие традиционно входит в число крупнейших социальных инвесторов ХМАО. В 2019 году "Мегионнефтегаз" вновь признан победителем регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности". 

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"Мегионнефтегаз" в 2020 году направит на соцпроекты в Югре 100 млн рублей

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, социальные проекты



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