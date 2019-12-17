На Южном Урале грунт с битумом возили на территорию города и вываливали в несанкционированных местах

В Карталах сотрудники частной фирмы не нашли лучшего места для складирования грунта с битумом, как черта города.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ, сейчас ведомство организовало доследственную проверку по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Осенью 2019 года сотрудники этой фирмы в рамках договора с РЖД вывезли загрязненный битумом грунт в неотведенные для этого места на территории Карталов.

По договору с железнодорожниками фирма должна была оказать услуги по ликвидации битумной ямы на станции Карталы.

Следователи уже опросили работников фирмы, водителей, провели осмотры места происшествия. По факту загрязнения может быть возбуждено уголовное дело.