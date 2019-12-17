03 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за пожара в школе эвакуировали более 300 детей

В одной из школ Екатеринбурга сегодня произошло возгорание. Детей в срочном порядке эвакуировали.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре в школе на проспекте Космонавтов. На площади в 5 кв.м огнем оказался поврежден электрощит в спортзале образовательного учреждения.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом из школы были эвакуированы 325 человек, в том числе 302 ребенка. В тушении задействовали 13 единиц техники и 43 человека личного состава.

В школе №136 Екатеринбурга произошло возгорание счетчика(2019)|Фото: vk.com/incekb

Пожар был потушен в течение двух минут. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

В соцсетях сообщается, что все произошло в школе №136.

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В Екатеринбурге из-за пожара в школе эвакуировали более 300 детей

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Теги: дети, эвакуация, школа, пожар, МЧС



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