В Екатеринбурге из-за пожара в школе эвакуировали более 300 детей

В одной из школ Екатеринбурга сегодня произошло возгорание. Детей в срочном порядке эвакуировали.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре в школе на проспекте Космонавтов. На площади в 5 кв.м огнем оказался поврежден электрощит в спортзале образовательного учреждения.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом из школы были эвакуированы 325 человек, в том числе 302 ребенка. В тушении задействовали 13 единиц техники и 43 человека личного состава.

Пожар был потушен в течение двух минут. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

В соцсетях сообщается, что все произошло в школе №136.