В Нижневартовске прорабатывается программа реновации. "Много преград"

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в ответ на вопрос, будет ли реализовываться в Нижневартовске программа реновации, ответил, что такая идея прорабатывается, но встречает много преград, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в частности, в Югре нет соответствующего закона, все механизмы надо детально продумать.

"Опыт других городов, который я посмотрел, не оптимален", - отметил градоначальник.

На взгляд Тихонова, в вопросе реновации следует больше полномочий передавать из центра в регионы, так как особенности субъектов в реализации программ очень важны.