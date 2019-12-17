Уралвагонзавод готовит новогоднюю сказку для жителей Нижнего Тагила

23 декабря на детской площадке у Дворца культуры имени И.В. Окунева официально откроется главная ёлка Дзержинского района Нижнего Тагила.

На Уралвагонзаводе стартовала новогодняя кампания, участником которой может стать любой житель города. Зелёная ель уже установлена, вокруг расположится городок. На месте будет каток, ледяные Дед Мороз, Снегурочка и другие скульптуры. Кроме этого, место украсят всесезонные фигуры героев советских мультфильмов - Винни-Пух, Чебурашка, Емеля и другие.

В рамках празднований Уралвагонзаводом запланированы детские спектакли "Морозко" и "В гости к Снегурочке", подарки для детей заводчан, рождественские вечера для ветеранов предприятия, а также иные благотворительные мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.