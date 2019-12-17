03 Октября 2020
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Открытая станция, 45 лет рефтинской ГРЭС, прически, парикмахерская (2015) | Фото: Накануне.RU

33% работающих россиян оказывают услуги как частные лица и могут быть причислены к самозанятым - исследование

72% россиян рассматривают возможность перехода на фриланс. При этом треть наших сограждан (33%) уже сейчас имеют работу или подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица. 32% пугает в статусе самозанятых отсутствие пенсионных отчислений. Это данные исследования, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом Работа.ру.
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Около трети россиян (33%) сейчас имеют работу или подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица и теоретически могут быть причислены к самозанятым. 40% из них зарабатывают на своих услугах до 10 тыс. руб. в месяц, 21% - 10-20 тыс. руб. в месяц. Только 17% опрошенных такая деятельность приносит доход более 40 тыс. руб.

Мечтая о статусе самозанятых, граждане взвешивают все "за" и "против" такого способа заработка. Так, 68% респондентов считают, что фриланс связан с финансовой нестабильностью, 32% пугает отсутствие пенсионных отчислений и, соответственно, невозможность получать выплаты от государства в старости. 23% опрошенных смущают возможные трудности с получением ипотеки или потребительского кредита. При этом пятая часть россиян (21%) уверены, что работа на фрилансе не сопряжена с финансовой нестабильностью или социальной незащищенностью.

Опрос проведен в ноябре 2019 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Выборка - 2 100 респондентов, место проведения - Россия, все округа.

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33% работающих россиян оказывают услуги как частные лица и могут быть причислены к самозанятым - исследование

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Теги: россияне, самозанятые, подработка



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