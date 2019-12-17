На Среднем Урале стали чаще подделывать пиво

На Среднем Урале за 2019 год было возбуждено 112 уголовных дел по реализации нелегальной алкогольной продукции. Правоохранители выявили 1 тыс. 586 нарушений, предприниматели оштрафованы в общей сложности на сумму 20 млн 067 тыс. 200 руб.

При этом 20 дел расследовалось по факту подделки продукции популярных торговых марок, за это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. По мнению специалистов, программа ЕГАИС хоть и не полностью, но сократила до минимума возможность осуществления реализации и продажи нелегальной алкогольной продукции.



Как передает корреспондент Накануне.RU, оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Устюжанин заявил, что за 2019 год в регионе было закрыто 12 подпольных цехов, занимавшихся изготовлением "паленой" продукции. В настоящее время больше всего среди нелегальной продукции можно встретить пиво, тогда как раньше это была водка. Если ещё в 2017 году из оборота было изъято 28,38 тыс. декалитров водки и всего 2,81 тыс. декалитров пива, то на 2019 год статистика в корне изменилась: 0,16 тыс. декалитров водки и 32,29 тыс. декалитров пива. По словам Устюжанина, в пиво тоже мешают спирт, а вот какой спирт мешают на подпольных цехах, никому неизвестно. Шампанское же подделывают редко.

По данным ГУ МВД, 75,5% проверочных мероприятий в 2019 году было проведено дистанционно без взаимодействия с пунктами проверки, это 660 точек.

Также в преддверии Нового года эксперты дают советы, как не купить нелегальный алкоголь и быть уверенным в своей безопасности: