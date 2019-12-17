В Тюмени врачи вернули слух пациенту без ушных раковин

В Тюмени врачи областной клинической больницы №2 вернули слух пациенту из Новосибирской области, который родился без ушных раковин, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь клиники Анастасия Дембицкая.

Больной родился с крайне редкой патологией – у него отсутствовали ушные раковины и слуховые проходы. Обычные слуховые аппараты, которые проводят звук через воздух, для таких пациентов неэффективны. Однако внутренние структуры слухового аппарата у них сохранены. Они способны воспринимать звуки, но в качестве проводника звуковых сигналов могут служить только кости черепа.

Единственная возможность помочь таким больным – установка звукового процессора с костной фиксацией. При такой операции в височную кость вживляют специальный имплантат – небольшую шпильку их специального сплава, а затем надевают на него миниатюрный звуковой процессор. Он практически незаметен для окружающих и дарит физический и психологический комфорт пациенту. Высокотехнологичное устройство преобразует электрический сигнал в механические колебания, которые посредством имплантата передаются на кости черепа, а через них – на улитку внутреннего уха. За счет этого обеспечивается четкое и естественное восприятие звука.

Жителю Новосибирской области такой аппарат установили семь лет назад. Однако несколько месяцев назад шпилька обломилась, как говорится, "под корень". В федеральных центрах мужчине в помощи отказали. В ОКБ №2 он обратился по направлению от своего лечащего врача, поэтому операция была проведена бесплатно – в рамках межтерриториальных расчетов системы обязательного медицинского страхования. Вмешательство продлилось 20 минут, все необходимые манипуляции выполнены через небольшой разрез длиной два-три сантиметра.

Врачи успешно удалили старый сломанный имплантат и вживили новый. Примерно через месяц, после заживления и биоинтеграции – когда кость врастет в поры титана – на опору наденут звуковой процессор. После этого пациент снова сможет слышать так же, как и другие люди.