Челябинцев призвали к регистрации в качестве самозанятых. Новый закон начнет действовать с 1 января

В Челябинской области с 1 января 2020 года начнет действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Стать самозанятыми могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Специальный налоговый режим подходит для тех, кто работает без наемных работников и зарабатывают до 2,4 млн руб. в год.

Как передает корреспондент Накануне.RU, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Челябинской области Кирилл Фролов сегодня рассказал, что новый налоговый режим будет действовать 10 лет.

"Это не дополнительный налог, а альтернативный налоговый режим. На него можно перейти добровольно. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность. Данным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и индивидуальные предприниматели. Регистрироваться как ИП совершенно необязательно, можно быть обычным физическим лицом. Плюсы данного налогового режима - это отсутствие отчётов и деклараций. Учёт доходов ведётся автоматически в мобильном приложении. Чек формируется также в приложении", - рассказал он.

Самозанятые освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс, их операции не облагаются НДС и НДФЛ. Кроме того, они не платят страховые взносы в ПФР. При этом они могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

"Это делается на добровольной основе. Цель этого закона – это легализация доходов самозанятых, формирование налоговой культуры граждан. Здесь совершенно не преследуется цель найти и наказать. Самое главное, чтобы граждане понимали, что выход из тени позволит им легально осуществлять взаимоотношения с юридическими лицами и ИП, при этом платить налог и формировать свою доходную часть", - добавил Фролов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход. С 1 января следующего года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО, а также республику Башкортостан.