03 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Березниках во время поездки в троллейбусе умер пассажир

В Березниках в троллейбусе умер пассажир. Главврач местной станции "скорой помощи" уверен, что пострадавшему можно было бы помочь, если бы медики не ездили на "никчемные вызовы", передает корреспондент Накануне.RU.

Запись об этом появилась вечером 16 декабря в одной из групп в соцсети. Ее автор, Елена О., написала, что после того, как пассажиру стало плохо, очевидцы позвонили в "скорую помощь".

"Диспетчер ответил, что машин свободных нет. Водитель троллейбуса самостоятельно повез мужчину в "скорую", но так как у троллейбуса скорость маленькая, мужчина скончался в транспорте. Вопрос: для чего нужна скорая неотложная помощь, если нет свободных машин?" - написала Елена.

В комментариях к посту есть мнение о случившемся главного врача городской станции "Скорой помощи" Андрея Соседкова. Он пишет, что люди мало задумываются о том, что "бригады часто ездят на "никчемные" вызовы, и если бы пострадавшие вызывали медиков только тогда, когда это действительно необходимо, эскулапы успевали бы ко всем".

В пресс-службе краевого минздрава Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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В Березниках во время поездки в троллейбусе умер пассажир

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Теги: троллейбус, пассажир, скорая помощь, Андрей Соседков



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