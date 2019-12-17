Жители российских мегаполисов все меньше доверяют своим соседям по дому - опрос

Социальная энтропия в российских городах-миллионниках куда выше, чем в целом по стране. Так, каждый четвертый житель мегаполиса не доверяет своим соседям по дому. Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на которые ссылается ТАСС.

"Доля недоверчивых жителей многоквартирных домов - 18%, среди снимающих жилье не доверяет соседям каждый третий (28%). Также выше доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих своим соседям, среди жителей городов-миллионников (25%)", - отмечается в комментарии по итогам опроса.

При этом 79% россиян доверяют соседям. Почти половина опрошенных (46%) утверждают, что знакомы почти со всеми соседями по подъезду, 36% знают небольшую часть или не знают никого. Эта доля выше среди тех, кто живет в съемной квартире (58%).

Больше половины россиян, живущих в многоквартирных домах, за последний год-два помогали соседям (62%). Чаще к ним обращались за помощью в ремонте (12%), советом или поддержкой, а также материальной помощью (по 8%). Небольшая часть жильцов многоквартирных домов по просьбе соседей ходили в магазин, присматривали за детьми или животными, помогали донести тяжести.