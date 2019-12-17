В России в два раза вырос спрос на крыс в преддверии Нового года

2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической крысы (мыши). И символ наступающего года резко начал пользоваться спросом в России, отмечают аналитики "Авито".

Так, спрос на грызунов вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а предложение – в 1,5 раза, выяснили эксперты. В среднем по стране купить крысу стало дороже, чем год назад: покупка живых грызунов обойдется на 17% больше (в среднем 500 руб.), а сувенир в виде крыс – на 24% (900 руб.).

Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса).

При этом лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в семь раз за год. Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.

Предложение также увеличилось за год, в 1,5 раза по стране. Жители почти всех (21 из 23) крупнейших городов стали предлагать одомашненных крыс чаще. Лидерами по этому показателю стали Тольятти (171%), Казань (154%) и Самара (153%). В Барнауле предложение осталось на уровне прошлого года.

Примечательно, что Ульяновск – единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение – на 17%.

В среднем по стране стоимость домашней крысы составляет 500 руб., что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Подорожание отмечено в 10 крупнейших городах.

В преддверии Нового года дороже всего крыс предлагают в Москве (в среднем 800 руб.), Ростове-на-Дону (около 630 руб.) и Краснодаре (600 руб.). Доступнее всего приобрести символ наступающего 2020 года в Красноярске и Самаре, где средняя цена не превышает 200 руб.: около 160 руб. и 200 руб. соответственно.