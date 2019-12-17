В Свердловской области пропала многодетная мать

В Свердловской области ведутся поиски жительницы Среднеуральска. Она пропала 14 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 27-летняя Ксения Ерохина. Ее приметы: рост 160-165 см, худощавое телосложение, русые волосы, темно-зеленые глаза. На момент пропажи была одета в темно-синий пуховик до колен с красным мехом на капюшоне и черные угги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении, просят звонить руководителю поискового отряда Наталии по номеру 8-9000-44-02-20, либо по линии 02.

Известно, что у пропавшей молодой женщины трое детей, последнего она родила совсем недавно.