03 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области пропала многодетная мать

В Свердловской области ведутся поиски жительницы Среднеуральска. Она пропала 14 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 27-летняя Ксения Ерохина. Ее приметы: рост 160-165 см, худощавое телосложение, русые волосы, темно-зеленые глаза. На момент пропажи была одета в темно-синий пуховик до колен с красным мехом на капюшоне и черные угги.

Ксения Ерохина(2019)|Фото: Поисковый отряд "ПРОРЫВ"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении, просят звонить руководителю поискового отряда Наталии по номеру 8-9000-44-02-20, либо по линии 02.

Известно, что у пропавшей молодой женщины трое детей, последнего она родила совсем недавно.

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В Свердловской области пропала многодетная мать

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Теги: женщина, мать, розыск



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Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2019 07:50 Мск В Свердловской области нашли пропавшую многодетную мать из Среднеуральска

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