Три российские картины попали в шорт-лист премии "Оскар"

Короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист претендентов на премию "Оскар".

Как сообщается на сайте американской киноакадемии, в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" также представлены еще девять работ.

Окончательное решение о претендентах на премию станет известно 13 января 2020 года.

Бронзит - российский аниматор, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году он выдвигался на премию "Оскар" за мультфильм "Уборная история - любовная история", а в 2016 году - за короткометражку "Мы не можем жить без космоса".

Также стало известно, что российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова включен в предварительный список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В Каннах "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". Также фильм "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля.

На церемонии премии Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона кинокартина получила две награды - за лучшую операторскую работу и лучший сценарий, напоминает Regnum.

Кроме того, в число потенциальных претендентов на самую престижную кинопремию мира попала также "Акварель" Виктора Косаковского - в категории "Лучший документальный фильм".