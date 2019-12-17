Собчак раскритиковали за кощунственные серьги с Иисусом Христом

Ксения Собчак накануне опубликовала селфи в необычном образе: в горлатную шапку украшает расшитый бусинами двуглавый орел, а на ушах – серьги в виде крестов с образом Иисуса Христа. "Воскресно-имперское", - подписала этот вид "боярыня" Собчак.

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Некоторые подписчики Instagra-аккаунта Ксении возмутились, мол, это святотатство и кощунство – надевать иконы в виде украшения. Но звезда осталась глуха к их негодованию. Тогда журналисты взяли комментарии у священнослужителей. "Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну", - цитирует telegram-канал "Подъем" протоиерея Димитрия Смирнова.

Ранее Собчак активно критиковали православные за венчание с Константином Богомоловым, после которого новоиспеченные супруги устроили банкет в стиле языческого шабаша. Особенно оскорбился Никита Михалков, посвятивший Ксении передачу с названием "Ад пуст. Все бесы здесь".