03 Октября 2020
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Ксения Собчак (2019) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Собчак раскритиковали за кощунственные серьги с Иисусом Христом

Ксения Собчак накануне опубликовала селфи в необычном образе: в горлатную шапку украшает расшитый бусинами двуглавый орел, а на ушах – серьги в виде крестов с образом Иисуса Христа. "Воскресно-имперское", - подписала этот вид "боярыня" Собчак.
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Некоторые подписчики Instagra-аккаунта Ксении возмутились, мол, это святотатство и кощунство – надевать иконы в виде украшения. Но звезда осталась глуха к их негодованию. Тогда журналисты взяли комментарии у священнослужителей. "Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну", - цитирует telegram-канал "Подъем" протоиерея Димитрия Смирнова.

Ксения Собчак|Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Собчак активно критиковали православные за венчание с Константином Богомоловым, после которого новоиспеченные супруги устроили банкет в стиле языческого шабаша. Особенно оскорбился Никита Михалков, посвятивший Ксении передачу с названием "Ад пуст. Все бесы здесь".

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Собчак раскритиковали за кощунственные серьги с Иисусом Христом

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Теги: ксения собчак, богохульство, кощунство, критика, оскорбление чувств верующих



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